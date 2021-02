Carel van Eykelenburg (1952), voorzitter van de raad van commissarissen van PwC en tot 2018 directeur van BNG Bank, is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van PwC aan het FD.

Van Eykelenburg werkte dertien jaar bij BNG, waarvan de laatste negen jaar als voorzitter van het bestuur. In 2018 trad hij toe tot de raad van commissarissen van PwC, waarvan hij in juni 2019 tot voorzitter werd benoemd. Tussen 2012 en 2020 was hij lid van de raad van bestuur van pensioenfonds ABP.

Ook was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van MN Services, algemeen directeur van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijven (PMT) en hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep.