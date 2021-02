Foto: Yorgos Karahalis/Bloomberg

TUI Group, het grootste reisconcern van Europa, ziet de kas minder snel leeglopen. De Duitse touroperator maakte dinsdag bekend dat het concern in de maanden oktober tot en met december gemiddeld €300 mln per maand verlies heeft geleden. Het reisconcern had rekening gehouden met een maandelijks verlies van tussen de €400 mln en €450 mln.

De onderneming uit Hannover beschikt nog over €2,1 mrd aan liquide middelen. 'Dit moet genoeg zijn tot de zomer', zei ceo Fritz Joussen in gesprek met journalisten en analisten. De baas van de reisgigant verwacht dat de markt dan weer sterk aantrekt.

Steun Duitse overheid

TUI deed al drie keer een beroep op de Duitse overheid voor financiële steun, de laatste keer in november. In totaal heeft Berlijn al €4,3 mrd aan steun verleend, vooral in de vorm van leningen. Joussen zei dinsdag dat met een ‘strikte kostendiscipline’ en diverse herstructureringsmaatregelen het verlies was teruggedrongen. Eerder vorig jaar verloor TUI zelfs zo’n €700 mln per maand.

De onderneming heeft zich ten doel gesteld komend jaar €400 mln te besparen op de bedrijfskosten. Een besparing van €250 mln is al bereikt, aldus Joussen dinsdag. Belangrijk onderdeel van het plan om weer gezond te worden is het schrappen van circa 8.000 banen.

Al 2,8 miljoen boekingen

De topman kwam met een boodschap die meer optimisme uitstraalde dan in het recente verleden. Voor het komende zomerseizoen hebben volgens hem namelijk al 2,8 miljoen mensen een vakantie geboekt bij de Duitse touroperator. De prijzen liggen ook een vijfde hoger dan in het seizoen 2019.

TUI, dat voor de coronapandemie vakanties voor circa 23 miljoen mensen verzorgde, denkt komende zomer op 80% van zijn normale capaciteit te kunnen opereren.

Britse markt

De hoop is vooral gevestigd op de Britse markt. Joussen schat dat half juli 75% van de Britten is gevaccineerd en dat de Britten weer massaal op vakantie kunnen gaan. Ook sneltesten kunnen een positieve rol spelen bij het tot leven wekken van het toerisme. ‘Mensen willen weer reizen’, refereerde hij aan de stijgende Britse vraag naar vakanties. Griekenland, dat al het idee van een vaccinatiepaspoort heeft geopperd, vormt volgens de ceo van TUI de eerste grote toeristische markt die weer open gaat, mogelijk in april al.

Grootaandeelhouder van reisgigant TUI is de Russische staalmagnaat Aleksej Mordasjov, die zijn aandelenbelang de afgelopen weken opvoerde van 25% naar 35%. De Duitse overheid heeft momenteel 25% van de aandelen van het aan de Londense beurs genoteerde concern in bezit. Andere aandeelhouders zijn de Spaanse hoteliers RUI en de Egyptische familie El Chiaty.