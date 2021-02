Woningverhuurplatform Airbnb gaat Franse verhuurders zonder registratie weren van zijn site. Verhuurders van appartementen in Parijs, Lyon en Bordeaux kunnen voortaan geen boekingen aannemen via de site zonder registratienummer, bericht persbureau Reuters.

Het platform is van plan de nieuwe, strengere regels geleidelijk uit te rollen naar andere steden. Frankrijk staat bovenaan de lijst van gewilde bestemmingen, maar net als in Amsterdam en New York klagen lokale overheden dat verhuur via de site het woningtekort verergert.

Volgens de huidige regels mogen woningbezitters in de lichtstad hun woning maximaal 120 dagen per jaar verhuren en moeten zij de inkomsten aangeven voor de belasting. Zonder registratie blijkt dat moeilijk te controleren.

Amsterdam kent vergelijkbare regels: in de hoofdstad mag er maximaal 30 dagen worden verhuurd en in sommige stadsdelen wordt verhuur aan toeristen zelfs helemaal niet toegestaan.

Met de nieuwe maatregelen geeft Airbnb gehoor aan een oproep van het Franse ministerie voor huisvesting aan verhuursites om nauwer samen te werken met plaatselijke autoriteiten, onder meer door data te delen. Het aantal boekingen via het platform staat zwaar onder druk door de reisverboden en andere restricties als gevolg van de coronapandemie.