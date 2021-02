Afvalreus Veolia Environnement heeft een vijandig bod uitgebracht op branchegenoot Suez voor €18 per aandeel. Veolia, dat reeds een kleine 30% van Suez bezit en al langer aast op een volledige overname, is steeds door de Suez-directie geweerd.

Veolia uitte zondag haar frustratie over de gang van zaken door rechtstreeks aan de Suez-aandeelhouders te appelleren met een bod voor de resterende 70,1% van de aandelen die het water- en afvalbedrijf waardeert op €11,3 mrd, bericht persbureau Bloomberg.

Het overnamebod is de enige uitweg die mogelijkerwijs tegemoet kan komen aan de herhaalde vragen vanuit de Suez-directie en biedt werknemers, klanten en aandeelhouders van beide concerns een 'ondubbelzinnige, transparante en definitieve' verklaring, aldus Veolia.

Maandenlange strijd

Het bod is de nieuwste zet in een maandenlange strijd tussen de twee rivalen die zich op meerdere plekken afspeelt: in de directiekamer, de rechtbank en binnen de Franse politiek. Verwacht wordt dat het Veolia-bod de druk op de Franse regering opvoert. Die heeft herhaaldelijk gezegd dat de twee afvalreuzen tot een vriendschappelijke oplossing moeten komen.

Veolia kwam vorig jaar zomer met het plan om samen te gaan met Suez. De twee zijn 's werelds grootste water- en afvalbedrijven. Suez heeft zich steeds verzet tegen een overname, maar liet vorige week weten het gesprek binnenkort aan te gaan.

Bezwaren Suez

Suez stelt dat een gecombineerd bedrijf, dat veruit de grootste zou zijn op het gebied van milieudiensten met een jaarlijkse omzet van zo'n €40 mrd, banen zal kosten en concurrentie zal schaden.

Veolia zegt dergelijke bezwaren tegemoet te komen door eventueel de Franse wateractiviteiten van Suez te verkopen. Suez probeert dat alvast te bemoeilijken door een verkoop onmogelijk te maken zonder toestemming van de huidige Suez-directie. Ontmanteling van deze potentiële gifpil is slechts één van de rechtszaken waarin de twee rivalen momenteel zijn verwikkeld.