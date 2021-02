Verfconcern AkzoNobel heeft de interesse in zijn Finse branchegenoot Tikkurila verloren. Het bedrijf vindt dat een overname van de marktleider in decoratieve verven in Noordoost-Europa niet langer 'superieure waarde' voor zijn aandeelhouders oplevert. Dat maakte AkzoNobel maandagochtend bekend.

Het bedrijf reageert daarmee op het verhoogde bod dat zijn Amerikaanse rivaal PPG vorige week deed op Tikkurila. PPG is bereid om €1,52 mrd te betalen voor de Finse onderneming met een jaaromzet van een half miljard euro. AkzoNobel had vorige maand een bod gedaan van €1,4 mrd.

Voormalige plaaggeest

Uit het persbericht van AkzoNobel klinkt wel teleurstelling. Het bedrijf vindt dat Tikkurila 'cultureel' zeer goed past bij Akzo en dat er ook grote kostenvoordelen te behalen waren ('meer dan enige andere combinatie'). Maar topman Thierry Vanlancker stelt dat er 'aantrekkelijkere mogelijkheden' zijn om aandeelhouderswaarde te creëren. Hij zegt ook grote waarde aan financiële discipline te hechten.

De overnamestrijd was zeer saillant, omdat PPG in 2017 nog poogde om AkzoNobel over te nemen. Akzo kon deze poging ternauwernood afwenden, maar moet nu toekijken hoe zijn Amerikaanse plaaggeest zich versterkt op de Europese markt. Tikkurila heeft sterke posities verworven in onder meer Rusland, Polen en de Baltische staten.