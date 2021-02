Foto EPA

De Zuid-Koreaanse autofabrikanten Hyundai en Kia praten niet meer met de Amerikaanse technologiegigant Apple over de ontwikkeling van een autonoom rijdende elektrische auto. Dat hebben beide bedrijven maandag gemeld, nadat er de afgelopen weken veel speculatie was ontstaan over een aanstaande samenwerking.

Hyundai gaf vorige maand zelf ook voeding aan een mogelijke deal door eerst wel gesprekken te bevestigen. Kort daarna keerde het bedrijf op zijn schreden terug, waarschijnlijk omdat het volgens Apple buiten zijn boekje was gegaan.

Miljardendeal?

Vorige week meldde een Zuid-Koreaanse krant nog dat Apple €3 mrd wilde investeren in een fabriek van Kia in de Verenigde Staten om een eigen elektrische auto op de markt te kunnen brengen. Kia zou ook contact hebben gezocht met partners om de auto te kunnen assembleren.

Hyundai heeft sinds de Aziatische financiële crisis van eind jaren negentig een controlerend belang in Kia. Gecombineerd behoren de bedrijven tot de top vijf van 's werelds grootste autofabrikanten.

Apple heeft er nimmer iets over willen zeggen. Het bedrijf hult zich altijd in stilzwijgen over nieuwe producten. Sinds 2014 gaan er al hardnekkige geruchten dat Apple een project heeft opgestart voor een elektrische auto.

Euforie voorbij

De beurskoers van Hyundai daalde maandag met 6% in reactie op het jongste nieuws. Kia verloor zelfs 15% aan beurswaarde. De aandelen waren eerder juist sterk gestegen op alle berichtgeving over een krachtenbundeling met de maker van de iPhone en de iMac. De beurskoers van Kia belandde vorige week zelfs op het hoogste niveau sinds 1997.

Apple zou volgens eerdere berichten pas in 2024 de productie van een eigen elektrische auto willen opstarten. Het Amerikaanse Tesla, nu op de beurs het duurste autobedrijf ter wereld, zou er dan een geduchte concurrent bij krijgen. Tesla's worden nu al omschreven als 'iPhones op wielen', omdat software een zeer belangrijke rol speelt in deze elektrische auto's. Andere autofabrikanten volgen nu dit voorbeeld.