In het kort Grote windparken op zee worden steeds vaker zonder subsidie aangelegd.

Langjarige stroomcontracten met bedrijven die voorspelbare inkomstenstromen worden daardoor cruciaal voor de financiering.

Nederlandse bedrijven staan niet in de rij, omdat het vergroenen van het elektriciteitsverbruik geen CO₂-reductie uit de eigen schoorsteen oplevert.

Buitenlandse multinationals, zoals techbedrijf Amazon, die langjarige stroomcontracten afsluiten met Nederlandse windparken, zijn cruciaal voor de financiering ervan, nu de subsidies op die parken verdwijnen. Nederlandse bedrijven staan niet in de rij, omdat het vergroenen van het elektriciteitsverbruik geen CO₂-reductie uit de eigen schoorsteen oplevert, zoals het Klimaatakkoord voorschrijft. Dat zeggen energie-experts tegen het FD.

Amazon maakte maandag bekend de helft van de stroomproductie van windpark Hollandse Kust Noord in de Noordzee te kopen van eigenaren Shell en Eneco. Het is de grootste groene stroom-deal ooit voor Amazon. Via een complex financieel contract levert de deal min of meer stabiele inkomsten op voor de windparkbouwers Shell en Eneco. Tegelijkertijd ontvangt Amazon de groene certificaten waarmee het zijn stroomverbruik in andere landen kan vergroenen. De stroom zelf verkoopt Amazon weer door aan afnemers in Nederland.

Het is goed nieuws dat het Amerikaanse bedrijf kiest voor groene stroom en daarvoor een langjarig contract afsluit in Nederland, vindt Arnold Mulder, sectorbankier Energie bij ABN Amro. 'Bij financiering van dit soort parken is dat superbelangrijk. De investeerder in wind wil zijn geld terugverdienen en als een koper dan de stroom en de daarbij behorende garanties van oorsprong wil afnemen voor de komende tien of vijftien jaar tegen een afgesproken prijs, is dat waar investeerders hun zekerheid vandaan halen. Niet meer van subsidie. Dus je hebt die bedrijven nodig.'

Dubbeltelling?

Toch hang er soms een mist rondom dergelijke complexe deals. 'In zekere zin is er sprake van een dubbeltelling', zegt Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Amazon kan zeggen dat haar stroom groen is, ook als de certificaten zijn geëxporteerd, maar Nederland blijft ook zeggen dat deze groene stroom bij Nederland hoort.'

Mulder trekt een vergelijking met Noorwegen. Ongeveer de helft van de groene Noorse certificaten, die vooral door waterkrachtcentrales worden gegenereerd, worden geëxporteerd, maar toch blijft de Noorse overheid zeggen in officiële rapportages dat haar stroomverbruik voor circa 95% groen is. 'Dit mag op grond van Europese regelgeving', aldus Mulder.

Puur administratief

Ook verlaagt Amazon met de deal zijn CO₂-uitstoot niet, maar mag het wel claimen groene stroom te gebruiken. Het is een claim die minder betekent dan veel mensen denken, zegt Mulder van ABN Amro. 'Amazon betaalt geld aan Nederlandse ontwikkelaars om te kunnen zeggen dat ze groene stroom afnemen. Dit is echter puur administratief, want er komt niet ineens schonere stroom uit het stopcontact bij Amazon. Anders gezegd: die groene certificaten kunnen de indruk geven dat je als verbruiker veel controle hebt over de CO₂-intensiteit van de stroom die je gebruikt, maar dat is niet zo.'

‘Je zou bij het kopen van groene stroom eigenlijk een diploma moeten krijgen waarop staat “ik gebruik stroom en daarbovenop ondersteun ik financieel wind- en zonneparkontwikkelaars elders in de wereld”.’ Arnold Mulder, sectorbankier Energie ABN Amro

Dat betekent niet dat het inkopen van groene stroom zinloos is, want het helpt wel degelijk om landen — in dit geval Nederland — een groener energieproductie te geven. 'Je zou bij het kopen van groene stroom eigenlijk een diploma moeten krijgen waarop staat “ik gebruik stroom en daarbovenop ondersteun ik financieel wind- en zonneparkontwikkelaars elders in de wereld. Ik heb zelf nog geen CO₂ gereduceerd, maar hey, het is een goed begin.” That's it. Meer is het niet', aldus Mulder van ABN Amro.

Groen imago

'En ja, als er vanuit Nederlandse bedrijven geen vraag is naar groene stroom, is het een goede zaak dat buitenlandse partijen die zekerheid bieden', vindt Mulder, 'want het alternatief is om nog langjarig miljarden aan subsidie in windparken te pompen om op die manier de zekerheid te creëren die Amazon biedt. Het zou mooi zijn als er Nederlandse partijen opstaan die het goede voorbeeld van Amazon volgen. Dat moeten we voor elkaar proberen te krijgen.'

‘Het Klimaatakkoord verplicht bedrijven om CO₂ uit de eigen schoorsteen te reduceren. Het vergroenen van het elektriciteitsverbruik levert geen reductie op, en telt dus niet mee.’ Hans Grünfeld, directeur van de vereniging van grote energiegebruikers VEMW

De reden dat Nederlandse bedrijven niet in de rij staan is simpel, zegt Hans Grünfeld, directeur van de vereniging van grote energiegebruikers VEMW. 'Het Klimaatakkoord verplicht bedrijven om CO₂ uit de eigen schoorsteen te reduceren. Het vergroenen van het elektriciteitsverbruik levert geen reductie op, en telt dus niet mee. Amazon heeft niets met het Klimaatakkoord te maken. Hun motivatie is een andere. Ingegeven door het feit dat duurzaamheid onderdeel is van hun bedrijfsstrategie. Dat zie je wel meer bij met name de grote technologiebedrijven met diepe zakken.'

De emisssies van de ingekochte stroom zijn geen formele verantwoordelijkheid van een bedrijf. ‘Inkoop van groene stroom is vooralsnog vrijwillig en wordt dus vooral gedaan om duurzaamheidsclaims te onderbouwen richting klanten en investeerders, en voor een groener imago', zegt energie-expert Margriet Kuijper. 'Bij veel bedrijven is het nog geen prioriteit omdat de klant of investeerder er nog niet om vraagt en omdat het nog niet verplicht is.’

Hogere prijzen

En dus blijven Nederlandse bedrijven aan de zijlijn staan en sluiten buitenlandse multinationals grote inkoopdeals met windparken in Nederland om die groene certificaten in andere landen dan Nederland te gebruiken. Zou het niet transparanter zijn als die bedrijven certificaten kopen in de landen waar ze hun activiteiten hebben?

'Ja', zegt Mulder van ABN Amro, 'maar voor het doel dat ze hebben — net zoveel groene certificaten hebben als ze aan stroom verbruiken — maakt het niet zoveel uit waar die certificaten vandaan komen. Net zoals we in eigen land al sinds jaar en dag certificaten van Noorse waterkrachtstroom gebruiken om Nederlandse stroom groen te noemen.'

Als Nederlandse partijen alleen groene certificaten uit Nederland zouden mogen kopen, zou dat volgens Mulder een remmend effect hebben op de energietransitie in Nederland. 'Enerzijds zullen Nederlandse certificaten veel duurder worden, en dat is positief voor ontwikkelaars, maar anderzijds zullen daardoor veel kopers afhaken. Dat kunnen we niet gebruiken, want we hebben nog heel veel partijen als Amazon nodig om alle geplande windparken de komende jaren subsidievrij op te leveren.’

Groei in groene stroom-deals Bedrijven hebben in 2020 voor een recordhoeveelheid aan 23,7 gigawatt groene stroom ingekocht. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit onderzoek van BloombergNEF. Het Amerikaanse internetbedrijf Amazon was vorig jaar de grootste inkoper van groene stroom. Het bedrijf sloot 35 deals met totaal groene stroomvermogen van 5,1 gigawatt. Het bedrijf heeft nu de afgelopen jaren voor in totaal 7,5 gigawatt aan overeenkomsten gesloten. Daarmee is het koploper voor internetbedrijven Google (6,6 gigawatt) en Facebook (5,9 gigawatt). De Verenigde Staten was het afgelopen jaar de grootste markt, maar Europa is bezig met een inhaalslag. Daar verdrievoudigde het volume tot 7,2 gigawatt. Vooral in Spanje groeide deze markt hard, als gevolg van lage kosten voor wind- en zonne-energie.