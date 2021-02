Foto: Niels Wenstedt/Getty Images

Niet zonder kolen en gas Nederland kan nog lang niet zonder kolen- en gascentrales.

De vraag is wat er gebeurt over tien jaar, wanneer de kolencentrales uit staan en gascentrales mogelijk onrendabel zijn geworden.

Zonne- en windenergie zijn onvoorspelbaar, en een oplossing voor donkere en windstille dagen ontbreekt nog.

Ze worden verguisd en hun toekomst is onzeker, maar in de voorbije dagen stonden de twee kolencentrales in Nederland gewoon aan. Vanwege de kou is er veel vraag naar stroom. Ook gascentrales draaien volop, voor zo lang het nog kan.

'Wij draaien vandaag volle bak met alle eenheden om aan de grote vraag naar elektriciteit te voldoen', stelt een woordvoerder van energiebedrijf Uniper op maandag, halverwege de ochtend. 'Dat is inclusief de MPP3.' Dat is de kolencentrale op de Tweede Maasvlakte. De MPP3 centrale heeft een vermogen van ruim 1000 megawatt. Dat is meer dan een groot windpark op zee.

Fossiele centrales

RWE is eigenaar van de kolencentrale in de Eemshaven, die een vermogen heeft van bijna 1600 megawatt: dat is ruim twee keer zoveel als een windpark voor de kust bij Borssele. De centrale bestaat uit twee 'blokken', waarvan er afgelopen weekend één draaide. Ook werden de gascentrales in de Moerdijk en de Maasbracht-C aangezet. Het bedrijf spreekt over een 'normaal weekend met veel wind'.

Nederland leunt in zo'n normaal weekend met veel wind nog voor een belangrijk deel op zijn 'fossiele centrales'. Het is de vraag hoe dat over tien jaar zal zijn. Dan mag er geen stroom meer worden opgewekt met het verbranden van kolen. Mogelijk moeten de centrales al eerder dicht: het gros van de politieke partijen wil liever vandaag dan morgen nog af van steenkool.

Miljardensubsidies

Tennet, eigenaar van het hoogspanningsnet, stelde vorig jaar in een rapport over de zogeheten leveringszekerheid, dat Nederland vanaf 2025 steeds vaker stroom moet importeren. Want kolencentrales gaan uit en ook van gascentrales is de toekomst op lange termijn onzeker. Ze stoten CO₂ uit, en over dertig jaar moet het afgelopen zijn met de emissie van dat broeikasgas.

Geschraagd door miljardensubsidies is er ondertussen een hausse aan groene energie. De opwek van stroom met windturbines en zonnepanelen is milieuvriendelijker, maar het verloop is niet stuurbaar en weersafhankelijk. Dat maakt de stroomvoorziening veel lastiger te voorspellen. Bovendien: hittegolven en koudefronten strekken zich doorgaans uit over een groot deel van Europa. Als het in Nederland koud is, zal het in Duitsland ook wel fris zijn.

Puzzel

Zo wordt het energiesysteem steeds meer een puzzel, waarbij opslag van elektriciteit doorslaggevend zal blijken: batterijen worden de komende decennia big business. Daarom wordt er ook koortsachtig gewerkt aan waterstof, waar geen CO₂ bij vrijkomt en dat energie kan opslaan. Alleen is waterstof vooralsnog beperkt beschikbaar, en is ook batterijtechnologie relatief klein.

In de huidige situatie betekent veel vraag naar stroom en weinig aanbod, van bijvoorbeeld zonne-energie, dat er meer stroom moet komen uit de verbranding van kolen en gas. 'De gascentrales draaien vol', zegt Charel Hakkert, hoofd energiehandel bij Eneco. 'Voor windmolens op land kan er af en toe icing optreden, waardoor ze even uit moeten. Bij zonnepanelen is het de vraag of er een laag sneeuw opligt. Dit is relevant voor de komende dagen.'

Magnumcentrale

Vattenfall heeft gascentrales in Diemen, aan de Hemweg in Amsterdam, en in de Eemshaven. Die laatste is de Magnumcentrale: die draait sinds september 2013. De bouwkosten bedroegen €1,8 mrd. Jarenlang stond de Magnum meer uit dan aan.

'Magnum, Diemen en ook Hemweg 9: ze leveren allen fors vermogen', zegt Vattenfall. Ze staan niet maximaal aan, want er moet ook reserve-vermogen beschikbaar blijven voor Tennet. 'Als de netbeheerder daar om vraagt, moeten ze kunnen bijschakelen.'

Dunkelflaute

Op termijn, als een deel van de Nederlandse Noordzee vol staat met windparken en er ook op land steeds meer zonneweides staan, worden deze gascentrales gezien als achtervang. Op grauwe en windstille winterdagen, ook wel Dunkelflaute genoemd, moeten deze centrales dan stroom leveren, zeker wanneer de batterijen er nog niet zijn, of onvoldoende krachtig blijken.

Alleen knelt het businessmodel: als een gascentrale amper draait, hoe kan zo'n enorme installatie dan rendabel blijven? Dit is ook een politiek vraagstuk, dat samenhangt met het mogelijke verstrekken van subsidie aan eigenaren van centrales om open te blijven. De uitkomst van die discussie is ongewis, maar het is wel een debat dat elk jaar urgenter wordt.

In de woorden van RWE is het hoe dan ook belangrijk 'om centrales niet te snel te sluiten'. Volgens het Duitse energiebedrijf moet er worden gewerkt aan duurzame biobrandstoffen, opslag van CO₂, 'of wellicht andere technieken'. Dat laatste is tekenend: niemand weet echt waar het naar toe gaat met de toekomstige elektriciteitsvoorziening.