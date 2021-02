Een kleine glimlach moet er toch op het gezicht van de top van verfconcern AkzoNobel zijn verschenen. Het bedrijf is er weliswaar niet in geslaagd om het Finse Tikkurila over te nemen. Maar de nieuwe eigenaar, het Amerikaanse PPG, moet €400 mln meer betalen dan het oorspronkelijk van plan was in december vorig jaar.

En dat allemaal dankzij twee persberichten waarin AkzoNobel vorige maand kenbaar maakte dat het bereid is om €1,4 mrd uit te trekken voor de marktleider in decoratieve verven in Noordoost-Europa. PPG voelde zich daardoor gedwongen een bod te plaatsen van €1,52 mrd om zijn rivaal definitief uit te schakelen. Dat zijn nog eens dure stukjes papier.

De vraag is wat AkzoNobel nu wel moet gaan doen om voor zijn aandeelhouders 'superieure waarde' te creëren. Met Tikkurila lukte blijkbaar dat niet. Maar er brandt wat geld in de zakken van de Nederlandse multinational.

Een andere grote overname is op korte termijn niet heel waarschijnlijk. Zo vaak komt het niet voor dat een interessant verfbedrijf te koop staat. Ceo Thierry Vanlancker hamert bovendien op financiële discipline, hij stelde in januari 'met de rekenmachine in de hand' overnames te doen. De casus van Tikkurila gaf aan dat verffabrikanten diep in de buidel moeten tasten voor versterking, in dit geval een multiple van ruim zestien keer de winst van de prooi.

AkzoNobel zegt 'aantrekkelijkere mogelijkheden' te zien voor waardecreatie voor zijn aandeelhouders. Dan gaat het al snel om dividend en de inkoop van eigen aandelen.

Om bij het dividend te beginnen. AkzoNobel zal naar verwachting de winstuitkering verhogen, maar met mate om te voorkomen dat je er voor altijd aan vastzit.

Anders is dat bij de inkoop van eigen aandelen. Dergelijke programma's zijn altijd maar tijdelijk. AkzoNobel heeft beleggers in oktober al beloofd om daar tot halverwege dit jaar €300 mln aan te besteden. Dat was aan de voorzichtige kant, in het najaar van 2019 werd nog een programma van €500 mln geïnitieerd. Maar AkzoNobel voelde de naweeën van de coronacrisis nog en zat, naar later bleek, met Tikkurila om tafel.

Nu de Finse overname is afgeketst, is er ruimte voor meer. Stel dat het huidige inkoopprogramma met €200 mln wordt verhoogd, dan zit AkzoNobel volgens inschattingen van Bartjens straks met een nettoschuld van 1,4 keer het brutobedrijfsresultaat aan de veilige kant. Zelfs bij een extremere ophoging naar €1 mrd blijft het bedrijf met een schuldratio van 1,7 binnen de eigen bandbreedte van 1 tot 2 keer de ebitda-winst.

Anders gezegd: de calculator van Vanlancker slaat niet snel meer op tilt. Dat kan bij zijn evenknie van PPG heel anders zijn.

Reageren? Mail naar Bartjens@fd.nl