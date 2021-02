Foto: Hans van Rhoon/Hollandse Hoogte

In het kort Vervoerders keren vaker met lege trailers terug uit het Verenigd Koninkrijk.

Trailers met vracht staan soms dagenlang stil door problemen met douanedocumenten.

Vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk wordt door brexit een markt voor specialisten.

Nederlandse vervoerders zijn erg terughoudend om nog vracht mee te nemen vanuit het Verenigd Koninkrijk. De transportbedrijven willen het risico mijden dat vrachtwagens en trailers dagenlang stilstaan op Britse haventerminals doordat de douanepapieren niet in orde zijn.

'Transporteurs zijn veel voorzichtiger geworden in het aannemen van retourvracht', bevestigt een woordvoerder van brancheorganisatie TLN. 'Van een aantal bedrijven weten we dat ze zelfs gestopt zijn met vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk.'

Afgelopen weekeinde berichtten Britse media dat het exportvolume vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU in januari met ongeveer 68% is teruggevallen vergeleken met een jaar eerder. Exporterende bedrijven zouden het grensverkeer vermijden uit vrees voor verstoringen.

Door het vertrek uit de Europese Unie op 1 januari dit jaar is het Verenigd Koninkrijk voor EU-landen een zogeheten derde land geworden. Dit betekent dat er voor al het personen- en goederenverkeer douaneformaliteiten gelden.

Vier dagen wachten

Uit een rondgang in de Nederlandse transportsector komt naar voren dat de stokkende Britse export waarschijnlijk ook toe te schrijven is aan de voorzichtigheid bij vervoerders. 'Wij zijn er heel selectief in', zegt Edwin Lemmen, manager internationale planning van vervoerder en logistiek dienstverlener Welsi uit Venlo. Volgens Lemmen zijn er voorbeelden van vrachtauto's die drie tot vier dagen in Engeland moesten wachten vanwege problemen met de douanedocumenten, waardoor de kosten sterk oplopen.

Roy van Verseveld van Vos Expeditie voegt hier aan toe: 'Van tevoren moet in het contact met Britse bedrijven duidelijk zijn of de documenten in orde zijn. Als dat niet zo is, dan kun je beter leeg teruggaan omdat het vervoer anders meer kost dan dat het opbrengt.' Vooral het vervoer dat via internetplatforms door Britse exporteurs wordt aangeboden is volgens Verseveld risicovol. 'Daar heb je als vervoerder weinig controle over de juistheid van de douanedocumenten.'

Terminals vol

Bij rederij DFDS, dat vanuit Vlaardingen met ferries op Felixstowe en Immingham vaart, ziet directeur Ralph Bosveld meer lege trailers terugkomen dan voorheen. 'Er is in het Verenigd Koninkrijk een groot gebrek aan douanekennis en aan douane-agenten', licht hij toe. 'Beladen terugkeren uit Engeland is een probleem.'

Bosveld ziet de gevolgen op de terminals in zowel Engeland als in Nederland. 'Doordat de douanepapieren niet in orde zijn, staan trailers langer op de terminal. Dat was doorgaans één dag, maar soms is dat nu twee dagen.' Dat betekent vertragingen in de hele vervoersketen doordat trailers later beschikbaar komen voor nieuw vervoer.

Voer voor specialisten

Volgens TLN komen sommige transportbedrijven erachter dat vervoer op een derde land veel meer werk met zich meebrengt dan eerst gedacht. 'Vervoer op het Verenigd Koninkrijk zal daarom steeds meer een specialisatie worden. Dat erbij doen lukt niet meer door de veelheid aan administratieve handelingen die nodig zijn', aldus de woordvoerder. Lemmen van vervoerder Welsi verwacht eveneens dat transport naar het Verenigd Koninkrijk 'een markt voor specialisten' zal worden.

De export vanuit Nederland naar de Britse markt ligt volgens Evofenedex momenteel rond de 70% van het volume van een jaar geleden. De daling is volgens een woordvoerder deels toe te schrijven aan het besluit van bedrijven om in de laatste maanden van vorig jaar grote voorraden aan te leggen om brexitproblemen te voorkomen.