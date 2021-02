De bekende Belgische honingfabrikant Meli neemt zijn eveneens bekende Nederlandse branchegenoot De Traay over. Dit melden de bedrijven maandag in een persbericht. De overname blijkt vrijdag al bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn verwerkt. Over het bedrag dat met de overname gemoeid is, doet Meli volgens zijn bestuursvoorzitter Koen Steurbaut geen mededelingen.

Imkerfamilie

Meli NV in het Belgische Veurne is eigendom van de imkerfamilie Florizoone. Het in 1925 opgerichte familiebedrijf voert de honingmerken Meli en Melapi. Oprichter Alberic Florizoone begon destijds als 18-jarige met de verkoop van honing uit de bijenkasten van zijn ouders aan plaatselijke winkeliers. De onderneming verkoopt behalve honing inmiddels ook honingkoek, honingwafels, honingchoco en honingbonbons. Er werken 55 mensen.

De Traay BV in Lelystad is in 1977 opgericht door de imker Wouter Vuijk. Hij verkocht vanuit zijn studentenkamer biologische honing van een plaatselijke imker. Zijn bedrijf verkoopt inmiddels in binnen- en buitenland honing en honingproducten onder merken als de Traay, Melvita en Bee Honest Cosmetics. De Traay heeft zestig medewerkers. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel.

Cosmetica

De ratio achter de bundeling van deze twee honingbedrijven is volgens Steurbaut 'de enorme complementariteit' van de bedrijven. Meli heeft geen cosmeticalijn op basis van honing en De Traay maakt geen koeken van honing. Met de gezamenlijke kennis over aankoop, kwaliteitscontrole, technologie en productiemethoden hoopt Meli de positie in de Benelux te versterken. Samen verwerken de bedrijven volgens Steurbaut jaarlijks 20 miljoen kilo honing.

De Traay realiseerde in 2019 met een eigen vermogen van €6,5 mln op een bruto-bedrijfsresultaat van €7,5 mln een nettowinst van €603.000. Meli openbaart volgens Steurbaut 'geen cijfertjes'.