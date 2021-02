Een meerderheid in de Tweede Kamer wil beleggers langer kunnen weren uit een wijk waar woningschaarste heerst. Partijen ChristenUnie, CDA, VVD en D66 zijn donderdag met een voorstel gekomen om de zogeheten opkoopbescherming te verlengen van drie jaar naar vijf jaar.

Met die maatregel kunnen gemeenten huizenzoekers straks beschermen tegen beleggers. In de aangewezen buurten wordt kopen om te verhuren verboden. Dat opkopen is in sommige wijken in opkomst en het zou bijdragen aan de toch al grote schaarste op de Nederlandse woningmarkt met een tekort van 331.000 huizen.

Als de opkoopbescherming van toepassing is op een wijk, kunnen beleggers daar alleen verhuren als ze een vergunning hebben van de gemeente. Ook blijft het mogelijk voor eigenaren om te verhuren als ze de woning al in bezit hadden of als de woning al minimaal zes maanden werd verhuurd bij de aankoop.

Vertraging

Demissionair minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken was al van plan deze opkoopbescherming in te voeren, maar de Tweede Kamer is volgens het AD bang dat de wetswijziging vertraging oploopt door de val van het kabinet. Daarom komen de volksvertegenwoordigers nu met een eigen voorstel en dat gaat verder dan dat van de minister, die de opkoopbescherming alleen de komende drie jaar wilde invoeren.

Met de wijziging van die termijn naar vijf jaar komt de Tweede Kamer tegemoet aan de kritiek van grote steden. Woonwethouders in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag lieten eerder aan het FD weten dat zij de termijn van drie jaar te kort vonden om resultaat te boeken met de opkoopbescherming.

Tijdelijke huurcontracten

Daarnaast keerden zij zich tegen een plan waarmee verhuurders hun huurders niet maximaal twee, maar drie jaar een tijdelijk huurcontract kunnen aanbieden. Volgens de wethouders leidt dat alleen tot meer onzekerheid voor huurders. Of de Kamer ook dit deel van het plan aanpast, is onduidelijk.