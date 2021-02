Foto: Koen van Weel/ANP

In het kort Commissarissen spelen een belangrijke rol bij de controle door accountants.

Vooral de zogeheten auditcommissie binnen de raad van commissarissen moet daarom accountants goed controleren, benadrukt toezichthouder AFM.

Accountants lieten de afgelopen jaren steken vallen bij de wettelijke controles van bedrijven.

Commissarissen van ondernemingen moeten scherper zijn naar hun accountants. Vooral bij de selectie van een nieuwe accountant kunnen de toezichthouders bij bedrijven beter opletten om tot de goede keuze te komen. Commissarissen moeten ook meer doen met de uitkomsten van de accountantscontrole.

Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag uit een enquête onder 64 commissarissen bij grote Nederlandse ondernemingen. Die zijn bevraagd over de manier waarop zij nieuwe accountants kiezen en hoeveel ze zich bemoeien met de werkzaamheden van de controleur.

Onder druk

Accountants staan al langer onder druk nadat ze de afgelopen jaren steken lieten vallen bij de wettelijke controles van bedrijven. Twee commissies trokken begin vorig jaar na diepgravend onderzoek kritische conclusies over de beroepsgroep. Minister Hoekstra van Financiën werkt nu aan een reeks aan maatregelen voor accountants.

De rol van toezichthouders bleef daarbij vooralsnog onderbelicht, vooral die van de zogeheten auditcommissie binnen de raad van commissarissen. Die houdt zich bezig met de financiële kant van bedrijven. Daaronder valt ook het toezicht op de accountant en zijn werkzaamheden.

Ruimte voor verbetering

Bij het monitoren van de accountantscontrole is er 'ruimte voor verbetering', zo blijkt uit het onderzoek van de AFM. Commissarissen kunnen beter controleren of bestuurders de zaken die de accountant heeft gevonden wel opvolgen. Ook de onafhankelijkheid van de accountant kan beter gecontroleerd worden, stelt de toezichthouder.

Accountants mogen als controleur geen andere advieswerk doen bij hetzelfde bedrijf. Hoewel de accountant gehouden is aan die strikte scheiding, moeten ook de commissarissen zelf controleren of er geen vermenging van taken plaatsvindt. Dat is ook van belang als op termijn een nieuwe accountant moet worden gekozen. Accountantskantoren die de accountantscontrole willen doen maar een bedrijf ook al over andere zaken adviseren vallen dan automatisch af en dat kan de keuze beperken.

Aandeelhouders krijgen volgens de AFM bij de aanstelling te weinig informatie over de nieuwe accountant. De aandeelhoudersvergadering moet instemmen met een nieuwe controleur, maar krijgt alleen de naam van het voorgestelde kantoor voorgelegd. Volgens de regels moeten er minimaal twee opties zijn, waarvan een als onderbouwde voorkeurskandidaat.

Kritiek beleggers

Beleggers hadden al eerder kritiek op de onzichtbare rol van toezichthouders bij ondernemingen. Zo deed de voorman van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Paul Koster, eind vorig jaar in het FD nog een beroep op de commissarissen om besluiten beter toe te lichten.

Een steekproef van de AFM over de halfjaarcijferberichten liet zien dat beleggers nog veel te weinig informatie kregen over de klap die de coronapandemie veroorzaakt. Koster zei toen: 'Ondernemingen, accountants en met name de commissarissen moeten zich nu realiseren dat in tijden van onzekerheid ruime en goede toelichtingen heel hard nodig zijn. Ook als je iets nog niet zeker weet: laat zien aan de buitenwereld hoe je die onzekerheid aanpakt en probeert te beperken.'

De AFM laat het vooralsnog bij het geven van tips en adviezen aan commissarissen. 'Met haar observaties en aanbevelingen wil de AFM auditcommissies versterken in de uitvoering van deze rol.' Ingrijpen op de accountants en financiële verslaggeving is lastiger voor de toezichthouder, omdat slechts een beperkt aantal regels over accountants op commissarissen van toepassing is.