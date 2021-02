Finch Capital heeft de eerste kapitaalronde voor zijn nieuwe fonds, Europe III, afgerond. Het Amsterdamse fonds hoopt in totaal €150 mln op te halen voor investeringen in veelbelovende financiële technologie.

In de eerste closing wist Finch €85 mln bijeen te brengen. Het investeringsfonds verwacht dat het in het tweede kwartaal van dit jaar de resterende €65 mln ophaalt.

Finch focust op fintechbedrijven die al wat verder in hun ontwikkeling zijn. Het heeft belangen in veertig start-ups, waarvan een aantal uitgegroeid zijn tot grote namen zoals de Indonesische bezorgdienst Grab, beleggingsplatform Bux en klantanalysebedrijf Fourthline, dat onder meer voor de Duitse onlinebank N26 werkt.

Finch verwacht in de komende drie jaar vijftien tot twintig nieuwe bedrijven in zijn register bij te schrijven. Vanuit Europe III wordt tussen de €2 en €10 mln per deelneming gereserveerd, goed voor een aandelenbelang van minimaal 20% en maximaal 49%. Naast Europe III haalt Finch ook geld op voor een nieuw fonds van €50 mln groot dat zich richt op de Aziatische techmarkt.