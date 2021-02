Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP

In het kort MKB Fonds verkoopt PePe Parts aan Bencis Capital Partners.

Het scooterbedrijf heeft een omzet van zo'n €30 mln.

Er was veel interesse voor het Nederlandse bedrijf.

Het Zuid-Hollandse scooterbedrijf PePe Parts is door participatiemaatschappij MKB Fonds voor tientallen miljoenen verkocht aan Bencis Capital Partners. De nieuwe eigenaar gaat de groothandel in scooteronderdelen helpen met een internationale expansie en het doen van overnames.

Het bedrijf uit Heinenoord dat onderdelen en accessoires verkoopt aan bijna vijftienhonderd garages, scooterdealers en -verhuurders in Nederland, heeft een omzet van zo’n €30 mln. Het bedrijf is sinds 2017, toen MKB Fonds een meerderheidsbelang nam, met 40% gegroeid. De winst is volgens MKB Fonds-directeur Thomas Wals in die tijd verdubbeld.

PePe Parts, dat in Nederland ook de exclusieve distributeur en een van de grootste verkopers is van Piaggio-scooters, is een maatje te groot geworden voor het MKB Fonds. Voor internationale groei en het doen van overnames is volgens Wals meer kapitaal nodig, zodat het fonds zijn aandelen voor een niet-bekendgemaakt bedrag overdraagt aan een grotere investeerder.

Veel interesse

Volgens KPMG, dat het verkoopproces heeft begeleid, was er veel interesse voor het Nederlandse bedrijf. De markt voor scooters, en daarmee die voor onderdelen en accessoires, groeit ook in coronatijd. Mensen zoeken in de anderhalvemetersamenleving een alternatief voor het openbaar vervoer, en thuisbezorging is hard gegroeid. Uit Nederland, Duitsland, België en Finland zijn biedingen ontvangen.

De nieuwe eigenaar kan het bedrijf helpen met uitbreiding naar met name België, Duitsland en Scandinavië, licht Bencis-partner Lesley van Zutphen toe. Daarbij helpt het dat Bencis al lokale teams heeft in Brussel en Düsseldorf. Ook kan het bedrijf volgens haar verder groeien in andere productgroepen, zoals de motorenmarkt.

De broers Leon en Alexander van der Post, de derde generatie in het familiebedrijf, blijven voorlopig de directie vormen. Daarna zal het bedrijf zoek gaan naar een opvolger. Dat kan een directeur van buiten de familie zijn. Het kunnen volgens Wals ook de zonen van beide broers zijn, die al enkele jaren bij de onderneming werken.

De overnamemarkt is in het middensegment, bedrijven met een omzet van €25 mln tot €100 mln, na afgelopen zomer volgens Van Zutphen weer goed op gang gekomen. Volgens Wals blijft er volop vraag naar goede bedrijven, maar stagneert het aantal transacties. Eigenaren van bedrijven die last hebben van de coronacrisis verkopen nog niet. Bedrijven die het goed doen vragen een heel hoge prijs.