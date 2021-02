Uitzendconcern Randstad heeft zijn omzet in het vierde kwartaal zien groeien ten opzichte van de rest van het jaar. De omzet kwam uit op €5,693 mrd. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 is dat een organische krimp van 3,6%.

Volgens topman Jacques van den Broek liggen de activiteiten in januari weer op het peil van voor de pandemie. Het concern signaleert een herstel over de hele breedte in het vierde kwartaal. Met name in de VS en Frankrijk is het marktaandeel groter geworden.

Over heel 2020 boekt Randstad een omzet van €20,718 mrd. Uiteindelijk komt de omzetdaling in het coronajaar daardoor uit op 12%. De onderliggende winst (ebita) ligt met €692 mln 37% lager dan in 2019. In het vierde kwartaal was de brutowinst met €264 mln nog maar 10% lager dan in het voorgaande jaar.

Over het hele jaar blijft een nettowinst over van €304 mln. Dat is net iets minder dan de helft van de winst in 2019. Randstad stelt een dividend per aandeel voor van €3,24.

Screening

Volgens Van den Broek is 2020 niet te vergelijken met enig ander jaar, maar heeft het bedrijf ten opzichte van de concurrentie een solide prestatie neergezet. Tussen april en december heeft de omzet zich elke maand weer een stukje hersteld. De vrije kasstroom groeide met bijna een kwart tot € 1,132 mrd. 'Met deze balans blijven we goede kansen zien voor versnelde investeringen in groei en digitalisering.'

Tegelijkertijd waarschuwt Van den Broek dat het zicht op de toekomst beperkt blijft door macro-economische onzekerheid rond corona. Randstad heeft een programma opgezet om klanten te helpen met veiligheidsprotocollen.

Het bedrijf heeft ook een nieuwe markt aangeboord door personeel te leveren voor medische screening en contact- en bronnenonderzoek. Het kom een deel van de uitzendkrachten die hun baan verloren overhevelen naar sectoren waar meer vraag naar arbeidskrachten is.

Het concern heeft qua omzet en winst vorig jaar de minste veren moeten laten in Noord-Amerika. Daar ging de omzet met 8% onderuit, terwijl in Frankrijk, Duitsland en Nederland omzetverliezen van 18%, 19% en 13% werden geleden.