Nissan denkt in zijn boekjaar minder verlies te maken dan eerder verwacht nu de autoverkopen zich beginnen te herstellen van de gevolgen van de coronapandemie. Dat heeft de op een na grootste autofabrikant van Japan dinsdag bekendgemaakt bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Wel heeft de autofabrikant zijn wereldwijde verkoopdoelstelling van 4,2 miljoen auto’s voor het hele jaar neerwaarts bijgesteld naar ongeveer 4 miljoen auto's. De Japanse autofabrikant ondergaat sinds negen maanden een grootscheepse reorganisatie waarbij het zijn autoproductie wereldwijd met ongeveer een vijfde terugschroeft.

Verkopen beperken

In de hoop klanten aan te trekken wil Nissan de verkopen beperken tot twaalf nieuwe automodellen, waaronder de Rogue SUV die in oktober in de Verenigde Staten werd gelanceerd. In september vorig jaar liet ceo Makoto Uchida van Nissan weten dat de onderneming volgend jaar weer winstgevend kan zijn als de verkopen in Azië, met name China, weer aantrekken.

Nissan verwacht dat het nettoverlies dit boekjaar dat eindigt op 31 maart op ¥530 mrd (circa €4,2 mrd) uitkomt bij een omzet van ¥7,7 biljoen (€60,6 mrd). Eerder ging Nissan uit van een verlies van ¥615 mrd (ruim €4,8 mrd) bij een omzet van ¥7,9 biljoen (€62,5 mrd).

De omzet voor het derde kwartaal eindigend op 31 december daalde met 11% tot ruim ¥2,2 biljoen (€17,7 mrd). Het nettokwartaalverlies kwam uit op ¥37,8 mrd (€300 mln). In de eerste negen maanden van zijn boekjaar leed Nissan een verlies van ¥367,7 mrd (€2,9 mrd) bij een omzet van ¥5317 mrd (bijna €42 mrd).

Autoverkopen

De autoverkopen hebben flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Toch wordt er gerekend op een gestaag herstel. De verwachting is dat in 2021 naar schatting 84,4 miljoen auto’s worden verkocht. In 2020 werden 76,8 miljoen auto’s verkocht. Dat ligt nog onder het niveau van 2018 toen wereldwijd 86 miljoen auto’s werden verkocht.