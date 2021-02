Een ruime meerderheid van de woningcorporaties heeft toegezegd de noodlijdende sectorgenoot Vestia financieel te helpen. Dat heeft Aedes, de vereniging van woningcorporaties, dinsdag bekendgemaakt.

Vestia gaat negen jaar na het derivatendrama nog altijd gebukt onder een enorme schuldenlast en heeft de sector daarom voor een tweede keer om steun gevraagd. Eerder redde de sector de Rotterdamse corporatie al met een kapitaalinjectie van €675 mln.

Dinsdag stemden de woningcorporaties over het noodplan dat Vestia er nu voor eens en altijd bovenop moet helpen. De tweede corporatie van Nederland vraagt daarin de andere corporaties €1 mrd aan rentelasten over te nemen de komende veertig jaar. In ruil daarvoor zal Vestia zich opsplitsen in drie losse corporaties: één voor Rotterdam, één voor Den Haag en één voor Zoetermeer en Delft. Zodat het systeemrisico voor de sector kleiner wordt. Ook hoopt Vestia in het plan om medewerking van onder meer het Rijk.

Alleen nog intentie

Het plan werd met 88% van de stemmen aangenomen volgens Aedes. Of de 12% tegenstemmers ook niet gaan bijdragen, kon de woordvoerder van Aedes nog niet zeggen. Wel zei de zegsvrouw dat ook een deel van de ja-stemmers het nog wel aan hun raad van commissarissen of Raad van Toezicht moet voorleggen. 'Er is nu als het ware een verenigingsbesluit. Alle corporaties moeten straks nog op individuele basis zeggen of ze meedoen of niet', zegt de woordvoerder.

Vestia kampt nog altijd met een torenhoge schuld, omdat de corporatie zich in 2012 vertilde aan een omvangrijke portefeuille rentederivaten. Later bleek Vestia opgelicht door de voormalig kasbewaarder en een tussenpersoon. Om de toen grootste corporatie van Nederland te redden, werden de derivaten mede met steun van de sector afgekocht en omgezet in langlopende leningen, die opgeteld nu nog €4,5 mrd bedragen.

Uitzonderingen

In aanloop naar deze stemming had een groep corporaties uit de regio Zuid-Holland al gezegd dat ze een korting willen op hun bijdrage, omdat ze al woningen en slechte leningen van Vestia hebben overgenomen of gaan nemen. Het gaat om tienduizend woningen in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Aedes laat weten dat deze woningaankopen verrekend zullen worden in hun financiële bijdrage aan Vestia.

Daarnaast worden een aantal corporaties uitgezonderd van een bijdrage, omdat ze zelf ook financieel kwetsbaar zijn. Aedes vermeldt niet om welke corporaties het gaat.