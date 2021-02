Reuters

In het kort Twitters aantal dagelijkse gebruikers groeide in het vierde kwartaal naar 192 miljoen.

De omzet steeg in diezelfde periode met 28% naar $1,29 mrd.

Door belasting-gerelateerde aanpassingen leed Twitter in 2020 een verlies van $1,14 mrd.

Pandemiejaar 2020 is goed geweest voor Twitter, blijkt uit de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers die het bedrijf dinsdag presenteerde na het sluiten van de beurs in New York. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 28% naar $1,29 mrd. Verreweg het grootste deel daarvan kwam uit advertenties. Twitter heeft in de tweede helft van 2020 een flinke inhaalslag gemaakt, nadat advertentie-inkomsten eerder in het jaar een knauw kregen door de covid-uitbraak.

Voor heel 2020 steeg de omzet met 7% naar $3,72 mrd. De operationele winst was $27 mln, maar vanwege belasting-gerelateerde aanpassingen leed Twitter in 2020 een verlies van $1,14 mrd. In 2019 schreef Twitter nog een netto winst van $1,47 mrd.

Gebruikersgroei

In het vierde kwartaal groeide Twitters dagelijkse gebruikers waarmee het inkomsten kan genereren met 27% naar 192 miljoen. Het bedrijf schrijft de groei toe aan de pandemie en de Amerikaanse verkiezingen. Het geeft daarmee gelijk een waarschuwing af: in het huidige, eerste kwartaal verwacht Twitter nog gebruikersgroei van ongeveer 20%. Daarna verwacht het bedrijf een dip. In het tweede, derde en vierde kwartaal zou de gebruikersgroei wel eens onder de 10% uit kunnen komen, 'met een waarschijnlijk dieptepunt in het tweede kwartaal', schrijft Twitter in een brief aan de aandeelhouders. Desondanks blijft het bedrijf vasthouden aan het voornemen dat het in maart 2020 bekend maakte om op een jaarlijkse gebruikersgroei van ~20% te mikken.

Schorsing Trump

De schorsing van het account van Donald Trump rond de bestorming van het Capitool op 6 januari hoeft volgens Twitter geen invloed te hebben op gebruikersgroei. 'De toename van het gemiddeld aantal absolute dagelijkse gebruikers lag in januari 2021 boven het gemiddelde voor januari in de afgelopen vier jaar', schrijft Twitter. Het gaf daarbij geen exacte aantallen.

In gesprek met investeerders en analisten voegde ceo Jack Dorsey toe dat het gedwongen vertrek van Trump alles behalve het einde van Twitter betekent. '80% van ons publiek bevindt zich buiten de VS. We hebben 50 accounts met meer dan 25 miljoen volgers.'

Toen een van de investeerders Dorsey specifiek voeg naar de dynamiek op het platform na de schorsing van Trump, zei Dorsey: 'We zijn niet afhankelijk van nieuws en politiek voor engagement op het platform. Dat is niet wat Twitter aanjaagt. Daarom focussen we zo op het verbeteren van features die aansluiten op je interesses en bepaalde onderwerpen. We bieden nu al 6000 onderwerpen wereldwijd aan die men kan volgen, zodat onze gebruikers beter gediend worden. Dat biedt vervolgens weer macht aan adverteerders.'

Eerder gaf Facebook-ceo Mark Zuckerberg al aan dat hij nieuws en politiek minder prominent wil maken op het platform omdat gebruikers er steeds minder op zitten te wachten.