Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica, producent van Ray-Ban zonnebrillen, wil zijn optiekketens in drie EU-landen verkopen. Met die concessie zou het bedrijf toestemming willen verkrijgen voor de miljardenovername van de brillenverkoper GrandVision, zo meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

EssilorLuxottica heeft het voorstel maandag bij de Europese mededingingsautoriteiten neergelegd. De instanties besluiten op 12 april of ze akkoord gaan met de overname of de deal blokkeren.

De brillengigant had €7,3 mrd over voor GrandVision NV, dat in handen was van grootaandeelhouder HAL, tevens eigenaar van het FD. Eerder leek het er nog op dat het bedrijf onder de overname uit wilde of de voorwaarden voor de overname zou willen aanpassen.

Kort geding

Daarbij kwam het vorig jaar augustus zelfs tot een door EssilorLuxottica aangespannen kort geding. Het Frans-Italiaanse brillenconcern eiste via die weg toegang tot de administraties van GrandVision en HAL. EssilorLuxottica verloor het kort geding maar ging in hoger beroep.

EssilorLuxottica was bang dat de coronacrisis de inkomsten van GrandVision zo zwaar onder druk zet, dat de overname niet rendabel te krijgen is. De Frans-Italiaanse brillenketen riskeert een boete van €400 mln als het de overname afblaast.

GrandVision heeft vorige maand nog verklaard dat het EssilorLuxottica steunt om de overnamedeal tegen de zomer goedgekeurd te krijgen. Dat standpunt huldigt GrandVision, exploitant van ketens als Pearle en Eyewish, nog steeds. De Italiaans-Franse optiekketen wilde tegenover de persbureaus Reuters en Bloomberg geen commentaar geven op de laatste ontwikkelingen.