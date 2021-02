Foto: Reuters/Peter Byrne

Ajax wil een meerderheidsbelang nemen in het stadion waarin de voetbalclub speelt, de Johan Cruijff Arena. Dat zegt algemeen directeur Edwin van der Sar tegen De Telegraaf. Ajax betaalt zo'n €10 miljoen aan huur per jaar, maar heeft als huurder weinig over het stadion te zeggen. Dat leidt tot conflicten tussen beide bedrijven.

De huur van het stadion wordt volgens de krant hoger naarmate Ajax meer toeschouwers trekt, wat sinds de bouw in 1996 gebeurde. Intussen profiteert de voetbalclub niet van de horeca-inkomsten in het stadion.

Daarnaast gaat het bestuur van de Arena zelf sponsordeals aan, waardoor een reclamebord van KPN bijvoorbeeld naast reclame van Ajax' hoofdsponsor Ziggo hangt. Daar zijn sponsoren niet altijd blij mee, maar Ajax, dat zo'n 90% van de tijd de huurder van het stadion is, heeft er niets over te zeggen. Volgens De Telegraaf is er een mediator ingehuurd om tot een oplossing te komen tussen Ajax en de Arena.

Bestuur Arena wil er niet aan

De Telegraaf meldt verder dat het stadion ook financiële problemen heeft. Voor verbouwingen of aanpassingen aan het stadion, moest het bestuur tientallen miljoenen lenen bij hun belangrijkste klant, Ajax. Voor de laatste lening klopte de Arena aan bij ABN Amro, zonder Ajax op de hoogte te stellen. De leningen van Ajax betaalt het stadion pas als laatste terug bij een eventueel faillissement, schrijft De Telegraaf.

Volgens Van der Sar kan het nemen van een meerderheidsbelang helpen om aan te haken bij de Europese voetbaltop. 'Een meerderheid voor Ajax zou een oplossing voor de financiële en operationele problemen kunnen bieden', heeft de directeur volgens De Telegraaf gezegd. Maar het bestuur van de Arena wil hier tot nu toe niet aan, zo zei Van der Sar.

'De verstandhouding is het afgelopen jaar verder verslechterd', zei Van der Sar volgens de krant. 'Ajax is huurder, aandeelhouder, certificaathouder en schuldeiser en dus de belangrijkste stakeholder. De Arena is niet bereid om goed samen te werken.'