Vervoer

Scooterbedrijf Felyx haalt €24 mln op

In 2017 reden de donkergroene elektrische deelscooters van Felyx alleen nog maar in Amsterdam. Nu zijn de e-scooters in acht Nederlandse steden te huur. Met €24 mln vers groeigeld wil het snelgroeiende bedrijf ook Franse en Duitse steden veroveren.