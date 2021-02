Foto: Robin Utrecht/ANP

Heineken gaat hard reorganiseren. De bierbrouwer schrapt wereldwijd achtduizend banen, bijna 10% van zijn totale personeelsbestand. De ontslagronde is een van de manieren waarop topman Dolf van den Brink de komende drie jaar in totaal €2 mrd aan kosten wil besparen.

Dat meldt Heineken woensdagochtend bij zijn jaarcijfers. De brouwer is hard geraakt door de coronapandemie. Overal ter wereld is de horeca, het meest lucratieve afzetkanaal, een aanzienlijk deel van 2020 gesloten geweest. Hogere verkopen in supermarkten kunnen dat niet compenseren.

Mede daardoor daalde Heinekens netto-omzet met bijna 12% naar €19,7 mrd. De operationele winst van €2,4 mrd was ruim een derde lager dan in 2019.

