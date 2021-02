Horeca

'Tijdens vijf dagen carnaval verdien ik een kwart van mijn jaaromzet'

Ook het komend carnavalsweekend blijven de kroegen en cafés gesloten. Dat is opnieuw een gevoelige klap voor de de horeca in Brabant en Limburg. 'Nu het feest niet doorgaat, is er de rest van het jaar geen reserve. De horeca krijgt het waarschijnlijk nog zwaarder dan verleden jaar.'