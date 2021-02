Detailhandel

'Albert Heijn draagt zijn steentje tijdens de crisis echt wel bij'

Als cijfers de enige maatstaf waren, was 2020 voor Albert Heijn het succesvolste jaar ooit. Maar rustig van het succes genieten was er voor ceo Marit van Egmond (47) niet bij. De supermarktketen moest alle zeilen bijzetten tijdens de coronapandemie. Die leidde eerst tot lege schappen en zorgen over de veiligheid van personeel en klanten, later kwam er forse kritiek van andere winkelketens en vakbonden.