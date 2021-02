Detailhandel

Zorgen over toekomst Miss Etam en Steps onder 'bedrijvendokter' bleken terecht

De zorgen over modeketens Miss Etam en Steps, die in september vorig jaar in handen kwamen van 'bedrijvendokter' Martijn Rozenboom, zijn uitgekomen. Woensdag sprak de rechter het faillissement van twee bedrijfsonderdelen uit. Volgens betrokkenen had het anders kunnen lopen.