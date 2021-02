Luchtvaart

Pieter Elbers: 'Nederlands beleid zet KLM nu op achterstand'

2020 was geen goed jaar voor KLM, maar ten opzichte van de concurrentie liep de luchtvaartmaatschappij voorop. Nu dreigt het omgekeerde vanwege de eis voor een dubbele coronatest. 'We staan nu achteraan in Europa.'