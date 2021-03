Detailhandel

Oprichters Adyen en Just Eat Takeaway steken €30 mln in onlinesupermarkt Crisp

Jitse Groen van Just Eat Takeaway is aan boord. De oprichters van Adyen en Vinted zijn aan boord. Websupermarkt Crisp heeft de wind in de rug, mede dankzij de coronapandemie. Een groep techinvesteerders steekt €30 mln in de online verssupermarkt. Dat maakt het jonge bedrijf vandaag bekend.