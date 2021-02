Industrie

Twee selfmade reders die ruziënd afstevenen op een 'Texas shoot-out'

In 2016, bij het aangaan van hun gezamenlijke avontuur, zijn ze nog vol vertrouwen. In elkaar en in de zakelijke kansen van hun joint venture. Nu staan rederijen Groen en Seaspan tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer. Opgehoopte frustraties uiten zich in beschuldigingen over en weer.