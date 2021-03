Financiële sector Crowdplatforms geven beleggers weinig inzicht in risico en rendement Beleggers die geld hopen te verdienen via een crowdfundproject, tasten vaak in het duister over hoeveel dat uiteindelijk gaat opleveren. Crowdfundplatforms geven gebrekkige informatie, waardoor de rendementen en risico's onduidelijk zijn. Beleggersvereniging VEB spreekt van 'waarderingen die soms gelijk staan aan sterrenwichelarij'.

