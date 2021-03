Luchtvaart Luchtvaartcrisis? Prijsvechters Ryanair en Wizz Air breiden hun vloot juist uit Het luchtverkeer in Europa is grotendeels stilgevallen. Maar het is een bedrieglijke stilte, want het broeit bij prijsvechters als Ryanair en Wizz Air. Zij bestellen nieuwe toestellen alsof er helemaal geen crisis is. Zodra de reisbeperkingen verdwijnen, willen zij een prijsoorlog ontketenen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Luchtvaartcrisis? Prijsvechters Ryanair en Wizz Air breiden hun vloot juist uit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren