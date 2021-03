Horeca Horeca en staat botsen over steun voor vaste lasten Zo snel mogelijk betalen, eist brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Dat kan leiden tot onzorgvuldigheid, aldus het verweer van de staat. Donderdag diende bij de Haagse rechtbank een kort geding over de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Horeca en staat botsen over steun voor vaste lasten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren