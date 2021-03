Tech en media Ban op cookies neemt zorgen over Google niet weg Google heeft de wereld van het online adverteren in beroering gebracht met de mededeling dat het technologie, waarmee het surfgedrag van individuen gevolgd kan worden, in de ban doet. Google's bekering tot privacy wordt volgens kenners van de advertentie-industrie echter niet alleen gedreven door nobele motieven.

