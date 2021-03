Sport De hockeyclub doet het zonder reserves Geen publiek. Nauwelijks wedstrijden. Een gesloten kantine. Hoe hockeyclub Kampong, die tal van internationals voortbracht, zich door de coronacrisis slaat. 'We zijn een vereniging, geen bedrijf. Dus moeten wij het doen met beperkte buffers.'

