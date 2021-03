Juridisch De vele vraagtekens rond de fraude van notaris Frank Oranje Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat, is in ernstige verlegenheid gebracht door het schandaal rond oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje. Er zijn nog altijd veel vragen, niet alleen over zijn beweegredenen, maar ook wat de door hem gepleegde fraude betekent voor de toekomst van het kantoor.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De vele vraagtekens rond de fraude van notaris Frank Oranje Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren