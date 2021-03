Detailhandel Zonder China was de luxesector corona niet te boven gekomen De luxesector spartelt door een gebrek aan mogelijkheden om te flaneren, maar drijft nog dankzij Chinezen die nu designertassen en schoenen in eigen land kopen. Door de coronacrisis groeit China jaren sneller dan verwacht uit tot de grootste luxemarkt ter wereld.

