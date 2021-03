Industrie Europese baggeraars verweren zich tegen oprukkende Chinese concurrentie De Europese baggersector protesteert in Brussel en Berlijn tegen deelname van Chinese concurrenten bij aanbestedingen in Duitsland en Polen, terwijl de Chinese markt voor Europese bedrijven gesloten blijft. Ook zouden de Chinezen onder de kostprijs werken.

