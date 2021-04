Banken Rabobank merkt in Afrika nog weinig Chinese concurrentie Afrika speelt nog nauwelijks een rol in de mondiale voedselketens, maar staat wel op het punt om door te breken, denkt Rabobank-directielid Berry Marttin. Voor China is het continent weinig interessant.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rabobank merkt in Afrika nog weinig Chinese concurrentie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren