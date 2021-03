Industrie Beddenproducent Auping geeft NOW-steun weer terug De producent van bedden en matrassen zag de omzet in het tweede kwartaal van 2020 nagenoeg stilvallen. Inmiddels weet de consument de weg naar de beddenwinkel weer te vinden, en betaalt Auping de overheidssteun terug. 'De regeling is bedoeld als vangnet voor bedrijven die in de problemen zijn geraakt. Wij zijn dat niet.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Beddenproducent Auping geeft NOW-steun weer terug Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren