Toerisme en recreatie Vacansoleil verkoopt eigen campings en gaat verder als touroperator Vacansoleil, de aanbieder van campingvakanties uit Eindhoven, heeft zijn vijf eigen campings in Frankrijk en Luxemburg verkocht. Met de miljoenenopbrengst versterkt het bedrijf zijn balans, en wil het investeren in beoogde groei als touroperator van campingvakanties.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vacansoleil verkoopt eigen campings en gaat verder als touroperator Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren