Horeca Kroegen en restaurants vrezen nijpend personeelstekort door coronacrisis Na maanden van gedwongen sluiting wachten restaurants en cafés met smart op het moment dat ze weer open kunnen. Maar als het eenmaal zover is dreigt een nieuw probleem: nijpende personeelstekorten.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kroegen en restaurants vrezen nijpend personeelstekort door coronacrisis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren