Detailhandel Topdrukte in tuincentra, maar recordjaar 2020 wordt niet meer geëvenaard Van pannenkoekenplant tot patatje met, zonder pandemie is het tuincentrum voor veel Nederlanders een heus dagje uit. En ook als de koffiecorner dicht is, blijkt de branche te floreren: vorig jaar was er een recordomzet van €1,95 mrd. Toch valt er weinig te juichen: ‘Drie maanden sluiting heeft al die omzetgroei laten verdampen.’

