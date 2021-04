Auto Door bijtellingsgekte wachten nog veel elektrische VW's op hun nieuwe eigenaar Volkswagen pronkt met het verkoopsucces van zijn elektrische ID.3 in Nederland. Het had die verkoopgolf nodig om milieuboetes te ontwijken en fiscale voordelen veilig te stellen. Veel auto’s staan nu nog bij de dealer.

