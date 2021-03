Diensten Commerciële testmarkt dreigt weer net zo snel te verdwijnen als die opkwam Testen, testen, testen. Wie op reis wil, een voetbalwedstrijd bezoekt of naar kantoor gaat, moet eraan geloven. Commerciële coronatesters maken zich op voor een nieuwe groeistuip voordat de markt misschien weer helemaal verdwijnt.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Commerciële testmarkt dreigt weer net zo snel te verdwijnen als die opkwam Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren