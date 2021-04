Cultuur Artiest maakt flinke kosten om groot publiek te bereiken met online optreden Een online concert van The Streamers, een gelegenheidsband met zo'n twintig Nederlandse artiesten, trok maar liefst 1,2 miljoen kijkers. Dat maakte het optreden in Carré nog geen commercieel succes.

