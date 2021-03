Farmacie Leidse vaccinfabriek Halix had een moeizame start De Leidse Halix-fabriek die voor AstraZeneca coronavaccins maakt, kampte vorig jaar met talrijke startproblemen. Daardoor had het bedrijf moeite om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Dat blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers van Halix. De moeizame start verklaart een deel van de leveringsproblemen waar AstraZeneca momenteel mee kampt.

