Bouw Deze Nederlandse start-up helpt CBRE om gebouwen gezond te houden Aandacht voor de luchtkwaliteit van gebouwen heeft door de coronapandemie extra vaart gekregen. Met een systeem om real time de aanwezigheid van onder meer fijnstof en aerosolen te meten, denkt start-up Clairify te voorzien in deze data-behoefte bij de 'terugkeer naar kantoor'.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deze Nederlandse start-up helpt CBRE om gebouwen gezond te houden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren