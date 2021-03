Auto Chipcrisis woedt als een veenbrand door de autosector De auto-industrie krijgt klap op klap. Vorig jaar gingen fabrieken op slot na de uitbraak van het coronavirus. Nu gebeurt hetzelfde door tekorten aan chips. De schade bedraagt al enkele tientallen miljarden.

