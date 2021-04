Industrie Nutella-maker draait duimschroeven aan bij Zaanse machinebouwer Ferrero, de Italiaanse maker van Nutella en Kinder-chocolade heeft in januari beslag laten leggen op eigendommen van Royal Duyvis Wiener (RDW). Het bedrijf eist een schadevergoeding van €38,4 mln voor een uit de hand gelopen bouwproject in Canada. De directie van het Zaanse bedrijf zegt niet in paniek te zijn. ‘Niemand is gebaat bij de ondergang van dit bedrijf. Ook Ferrero niet.’

