Bestuur

Aandelenbonus steeds lucratiever voor topbestuur

Het coronajaar laat ook in de bestuurskamers zijn sporen na. Voor het eerst in jaren is de beloning voor de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven gedaald. De totaal uitgekeerde beloning voor de ceo's van de 27 grootste beursfondsen kwam uit op ruim €90 mln, dat is ruim €20 mln minder dan over 2019. De gemiddelde beloning voor de ceo bedroeg €3,2 mln in 2020, tegen €3,9 mln het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarlijks beloningsonderzoek van het FD in samenwerking met beloningsadviesbureau Focus Orange.